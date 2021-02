Carolina Carvalho agarrou as manhãs da SIC, deste sábado, dia 27, com a condução do programa Estamos em Casa e foi surpreendida com a visita bem inesperada: os seus seis irmãos apareceram no estúdio.

Margarida, Gabriel e Simone foram os primeiros a surpreender a atriz da novela A Serra. “Estão tão bonitos, tão arranjadinhos”, disse visivelmente sorridente. Os irmãos traziam objetos que simbolizavam pequenas histórias sobre Carolina Carvalho que se mostrou emocionada. Mas as novidades não ficaram por aqui. A família ficou completa quando a atriz recebeu os outros três irmãos, ora espreite o vídeo acima!