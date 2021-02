1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Carolina Patrocínio é uma irmã babada. A apresentadora da SIC, que tem cinco irmãs, mostrou esta segunda-feira, 22 de fevereiro, uma produção bem especial.

Num conjunto de fotografias raro que partilhou na sua conta de Instagram, as irmãs Patrocínio aparecem as cinco juntas, num formato bem descontraído e que mostra a cumplicidade que as une.

"Crescer num matriarcado", escreveu na legenda das fotos que pode ver acima.

Nos comentários, os fãs ficaram 'derretidos' com as imagens e desfizeram-se em elogios: "Todas lindas, que bom que deve ser crescer com tantas manas", "Família linda", "Nossa, tantas iguais e todas lindas", "Lindíssimas", "Só miúdas giras" - são algumas das mensagens.

Recorde que Carolina Patrocínio é irmã de Mariana, Inês, Rita, Monica e Victoria, sendo que as duas irmãs mais novas são fruto de outro relacionamento da mãe, Teresa Vieira de Almeida.