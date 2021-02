Instagram

Ângelo Rodrigues esteve à conversa este sábado, 20 de fevereiro, com os atores com quem contracenou na série 'Golpe de Sorte', da SIC, durante o o programa 'Estamos em Casa', e foi por videochamada que revelou estar a "viver" atualmente numa caravana.

"Vim para o norte visitar a minha mãe. Tenho a caravana estacionada à porta de casa. Passo o dia todo aqui no escritório, dentro da caravana, depois vou dormir a casa", revelou, explicando que pediu o veículo emprestado à irmã.

Num registo mais nostálgico, o ator 33 anos recordou o momento em que regressou ao trabalho após ter estado hospitalizado devido a uma infeção grave na perna esquerda. "Uma das memórias mais bonitas que tenho foi depois do período em que eu estive hospitalizado, tivemos um filme para fazer. Nesse filme ainda estava meio debilitado, com muletas, e lembro-me da forma como fui recebido. Foi mesmo muito especial. Foi muito importante para mim nessa fase ter tido o apoio da classe", relembrou.

Jorge Corrula acrescentou às palavras de Ângelo que o elenco da trama e a família foram as "canadianas" do ator. É importante referir que Ângelo vai fazer parte do elenco da próxima novela da SIC, 'A Serra', que estreia já esta segunda-feira, dia 22.