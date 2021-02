Michael Tran

É oficial. Depois de muitos rumores de que Kourtney Kardashian e Travis Barker estariam juntos, o casalinho publicou a primeira fotografia nas redes sociais.

Na imagem, partilhada pela irmã de Kim Kardashian, na sua conta oficial do Instagram, a socialite surge de mão dada com o músico. Apesar de não ter escrito qualquer legenda ou se ter referido a Travis, as tatuagens do baterista são inconfundíveis.

Na caixa de comentários foram muitos os fãs em êxtase com a publicação. A noticia surge dias depois do pai dos filhos de Kourtney Kardashian, Scott Disick, ter oficializado também a relação com Amelia Gray Hamlin.