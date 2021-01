Instagram

Os fãs de Laura Figueiredo e Mickael Carreira reuniram num vídeo várias imagens do casal e a antiga apresentadora do Fama Show não resistiu a partilhar nos Stories do Instagram. “Que vídeo tão fofinho e o trabalho que deve ter dado, obrigada pelo carinho. Até tem imagem do dia em que nos conhecemos”, confidenciou a companheira do filho mais velho de Tony Carreira.

De referir que a família Carreira vive momentos muito difíceis desde o passado 5 de dezembro, quando Sara Carreira, de 21 anos, perdeu a vida num trágico acidente viação na A1. Nas redes sociais têm sido muitas as homenagens e esta foi só mais uma forma que os fãs encontraram de animar Laura e Mickael. Veja o vídeo abaixo: