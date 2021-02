Cristiano Ronaldo quis dar um presente a si mesmo no seu aniversário, mas parece que só o vai receber daqui a um ano. Segundo o jornal AS, avança que o jogador português comprou um carro exclusivo no valor de 6,6 milhões de euros.

Segundo a publicação espanhola, trata-se de um Bugatti Centodieci, que terá apenas 10 unidades produzidas em todo o mundo. O jornal adianta que o automóvel exclusivo foi encomendado quando o jogador fez 36 anos e que, muito provavelmente, deverá tê-lo na sua garagem daqui a um ano.

O carro atinge os 200 km/h em apenas 6,1 segundos e a sua velocidade máxima é de 310 km/h.