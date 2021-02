Instagram

Mickael Carreira e Laura Figueiredo estão juntos desde 2012 e têm uma filha em comum, Beatriz, que completa quatro anos no próximo mês de março. Os últimos tempos têm sido de grande provação para a família Carreira, com a morte inesperada de Sara Carreira num trágico acidente de viação a 5 de dezembro, e a antiga apresentadora do Fama Show tem sido o grande apoio do músico.

Com o Dia dos Namorados a aproximar-se, Mickael Carreira surpreendeu a sua cara-metade com uma declaração de amor nas redes sociais. “Para sempre”, escreveu na legenda da fotografia onde surge a beijar carinhosamente a companheira no rosto. E Laura não o deixou sem resposta. “E mais um dia”, comentou, acrescentando três emojis em forma de coração.