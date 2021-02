Foi no dia 6 de fevereiro que se realizou o concerto de homenagem Amor em Casa, a Sara Carreira,. David Carreira e Mickael Carreira juntaram artistas e amigos de forma a ajudar também a União Audiovisual.

Até ao momento, David Carreira angariou 16.637,42 euros para a União Audiovisual através de doações diretas para a associação e de donativos feitos, via Super Chat do YouTube oficial do cantor.

O concerto, que contou com Ana Moura e Diogo Piçarra e que ainda continua no primeiro lugar no Youtube Portugal, aconteceu dois meses depois da morte de Sara Carreira, vítima de um trágico acidente a 5 de dezembro.