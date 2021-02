Apesar de ter celebrado o aniversário com uma festa extravagante numa ilha privada com amigos e familiares, Kim Kardashian não se esquece da importância daqueles que estão na linha da frente contra a Covid-19.

Esta terça-feira, 9 de fevereiro, a empresária presenteou os profissionais de saúde do USC Verdugo Hills Hospital em Glendale, California, com bouquets de flores. Kim teve a ideia após usar dezenas de rosas do florista Jeff Leatham durante uma sessão fotográfica.

"Meus Deus, olhem estas flores! Vocês podem imaginar para quem é esta sessão de fotografias?", escreveu Kim no Instagram, mostrando o chão quase todo coberto de rosas. "Depois da sessão nós entregámos as flores para o pessoal da linha de frente dos hospitais da região aqui de Los Angeles", contou.

O hospital publicou uma série de fotografias com as rosas em tom pastel nas redes sociais, agradecendo o gesto. "Lindos bouquets de flores doados aos profissionais de saúde da linha de frente por Kim Kardashian West", escreveu o hospital, acrescentando a hashtag "roses make me happy" (rosas fazem-me feliz, em português).

1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR