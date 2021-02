David Carreira esteve nas manhãs da SIC, esta sexta-feira, dia 12, e contou o que os portugueses podem esperar do documentário Os Sonhos Não Têm Teto, emitido este sábado, dia 13 de fevereiro, e que conta com o artista na cadeira da realização.

O cantor revela que o documentário cobre os últimos dois anos da sua vida sem esconder "o stress, as alegrias, tristezas", mas também a adrenalina e o cansaço.

Além dos bastidores da sua digressão, o documentário mostra o outro lado do concerto de homenagem Amor em Casa, a Sara Carreira, que angariou 16.637,42 euros para a União Audiovisual através de doações diretas para a associação e de donativos feitos no Youtube.

David Carreira revela que no dia do concerto, a 6 de fevereiro, estava com uma rutura num músculo no braço quando cantou ao lado da namorada, a atriz Carolina Carvalho . O documentário também aborda o sonho do artista que não se cumpriu: ser jogador de futebol profissional.