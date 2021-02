Carolina Patrocínio, Alexandra Lencastre, Sara Matos e Carolina Loureiro foram alguns dos nomes que figuraram a apresentação de Estamos em Casa. O programa das manhãs da sábado da SIC já escolheu o próximo rosto e acaba de ser revelado nas redes sociais.

Ricardo Pereira promete abrir as portas da SIC este sábado, dia 13, com muita animação. Mas os convidados são para já mantidos em segredo. "Será que nos vai brindar com uma atuação do Romeu?", questionou a estação de Paço de Arcos nas redes sociais.