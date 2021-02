Marco Costa esteve esta segunda-feira, 8 de fevereiro, na Casa Feliz, para ensinar a fazer um bolo especial para o Dia dos Namorados e acabou por também ele receber uma declaração de amor. Quem a enviou foi a sua irmã, Soraia, que enalteceu a sua generosidade e lembrou o quão parecido o pasteleiro é com o pai.

Estas palavras não deixaram Marco Costa indiferente, tanto que não conseguiu conter as lágrimas. “Ela realmente é uma pessoa muito importante na minha vida. Aliás, ela é tão importante para mim que eu este ano dei-lhe parte da minha empresa, porque acho que ela merece. Ela é mais preocupada comigo do que eu próprio. Eu gosto de ajudar toda a gente, quero ser o melhor patrão do mundo e ela é mais exigente do que eu, mais chata e então eu disse-lhe: ‘Toma bem conta disto’. A minha prenda de Natal foi uma sociedade da minha empresa porque ela realmente merece e é uma grande trabalhadora. É um prazer tê-la ao meu lado, não só como irmã, mas agora como sócia também. É muito bom”, disse o pasteleiro, ainda emocionado. “Mas quem manda mais sou eu, calma”, atirou ainda em jeito de brincadeira.

