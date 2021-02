Reprodução Instagram, DR

O talento de Tiago Bandeira está a dar que falar. Apesar de se manter mais discreto que a irmã, o filho de Rui Bandeira parece ter o mesmo talento para a música.

Esta terça-feira, 9 de fevereiro, deixou os fãs completamente impressionados com o cover da música 'I can't make you love me', de Bonnie Raitt, que publicou na sua conta de Instagram.

"Tá lindo", "Top", "Wow", "Nem são precisas palavras", "Linda voz", "Por favor grava uma música", "Estou sem palavras" - são algumas das mensagens na caixa de comentários.

Veja o momento no vídeo abaixo.

Quem também fez questão de mostrar o seu orgulho foi Bárbara Bandeira que publicou o vídeo nos stories da sua conta de Instagram e comentou o vídeo do irmão com emojis em forma de coração.