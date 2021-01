Instagram

A pandemia obrigou Bárbara Bandeira a adiar pela segunda vez a data do seu concerto no Coliseu de Lisboa. Estava previsto que a jovem cantora subisse ao palco da mítica sala de espetáculos da capital portuguesa a 20 de março, mas o agravamento das restrições para tentar combater a disseminação da Covid-19 fez com que optasse por reagendar para dia 6 de novembro.

A notícia foi confirmada pela própria nas suas redes sociais, onde deixou a seguinte mensagem: “Dizem que à terceira é de vez... Todos temos noção da gravidade do que se está a passar no nosso país e no mundo e por muitas saudades que eu tenha de voltar ao palco, continuo a querer que este dia seja uma celebração, sem limitações nem medo de vos abraçar. A espera vai valer a pena e dia 6 de novembro é nosso. 💕 Já tens o teu bilhete?”.

Bárbara Bandeira viveu recentemente momentos muito difíceis com a morte inesperada de uma das suas melhores amigas, Sara Carreira, no passado dia 5 de dezembro, num acidente de viação na A1. Depois de algum tempo em silêncio, a artista já fez várias homenagens à amiga, nomeadamente uma tatuagem. Espreite AQUI!