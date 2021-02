Fez uma pausa deliberada durante uns anos, ficou noiva e casou. Jennifer Lawrence tem regresso marcado para 2021 com a comédia Don't Look Up para a Netflix. Na passada sexta-feira, dia 5, durante as filmagens do mesmo projeto, a atriz ficou ferida.

Numa cena de explosão que gravava com Timothée Chalamet, algo correu mal e estilhaços de vidro terão atingido a atriz na pálpebra. O Daily Mail registou o momento em que a Lawrence está no chão e é socorrida, VEJA AQUI.

O médico foi chamado ao set e as gravações foram suspensas, contudo, segundo o Boston Globe, atriz não teve uma lesão grave e as filmagens serão retomadas esta semana.