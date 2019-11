AFP Contributor

Foi no passado dia 19 de outubro que Jennifer Lawrence trocou alianças com o colecionador de arte, Cooke Maroney. Uma cerimónia discreta e longe dos holofotes da comunicação social (ver imagens aqui), que aconteceu em Newport, Rhode Island, e onde marcaram presença várias celebridades como Adele, Cameron Diaz, Emma Stone e Kris Jenner.

Entretanto, duas semanas depois do enlace, o casal foi fotografado pela primeira vez, a passear pelas ruas de Nova Iorque, conforme pode ver nas imagens abaixo.

Recorde-se que Jennifer Lawrence e Cooke Maroney começaram a namorar no início de 2018. Conheceram-se através de amigos comuns, depois da atriz se ter separso do realizador Darren Aronofsky, de 49 anos, com quem manteve uma relação durante um ano. Anteriormente, Lawrence também namorou com Chris Martin, vocalista dos Coldplay.