David Carreira vai regressar aos palcos. O artista juntou-se a outros colegas para prestar homenagem à irmã, Sara Carreira e apoiar a União Audiovisual.

Em conversa com a RTP, o músico revelou: "Não conseguiria voltar a um palco - se bem que é numa condição um bocado diferente, sem público, com o público a assistir através das suas casas - se não tivesse essas pessoas que a maior parte delas já me acompanham há muito tempo, alguns desde o início da minha carreira".

O concerto virtual, que vai decorrer já no próximo dia 6 de fevereiro, conta ainda com a presença do irmão mais velho, Mickael Carreira mas também Diogo Piçarra e Ana Moura.

"O David e o Mickael juntaram aqui uma série de pessoas que gostam e que são próximas deles, e vamos fazer aqui também a nossa homenagem à nossa querida Sara”, confessou Diogo Piçarra.

A fadista acabou por explicar que “Portugal inteiro sentiu necessidade de abraçar a família Carreira, e assim que soube que era uma das cantoras que a Sara mais gostava, fiquei extremamente sensibilizada e disse imediatamente que sim”.

Recorde que Sara Carreira morreu trágicamente num aparatoso acidente automóvel, em Dezembro de 2020.