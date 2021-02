Reprodução Instagram, DR

Cristiano Ronaldo é um pai bem orgulhoso. Apesar de dedicar as redes sociais sobretudo à sua carreira no mundo do futebol, o craque português faz questão de destacar alguns momentos que passa junto da família.

Foi o que aconteceu este domingo, 31 de fevereiro, na sua conta de Instagram. Cristiano deixou os fãs completamente derretidos com a fotografia que publicou, onde surge ao lado da namorada, Georgina Rodríguez, e dos filhos mais novos, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

"Lar doce lar", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo.

Recorde que o jogador está atualmente a ser investigado, depois de ter quebrado as regras de confinamento durante o aniversário da namorada - conheça os pormenores.

