Morreu a cantora lírica Maria Andrea Gaspar, de 93 anos. A notícia foi confirmada pela Casa do Artista, onde vivia. A artista é a terceira vítima do surto de Covid-19 que atinge a instituição localizada em Lisboa. Antes já tinham falecido as atrizes Cecília Guimarães e Adelaide João.

À agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, onde se situa a Casa do Artista, explicou que, atualmente, há dez infetados num total de 70 residentes.

Quem também já reagiu à morte da cantora lírica nas redes sociais foi Ruy de Carvalho. “Adeus. Mais uma Amiga que parte... Até sempre Maria Gaspar...”, escreveu. O veterano ator, de 93 anos, mostra-se desolado com as mortes dos colegas a que tem assistido nos últimos dias – morreram ainda os atores António Cordeiro e Licínio França, de outras patologias – e, em declarações à TSF, afirma: “É uma tristeza muito grande o que está a acontecer. Estamos a ir todos embora".