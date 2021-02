Getty Images

Hal Holbrook morreu no passado dia 23 de janeiro, na sua casa, em Beverly Hills, Califórnia, mas a notícia só hoje foi tornada pública. O ator norte-americano tinha 95 anos e ficou conhecido essencialmente por fazer várias vezes de Mark Twain ao longo da sua vida, mas também por interpretar a personagem Garganta Funda no filme Os Homens do Presidente (1976) e vestir a pele de Abraham Lincoln em Norte Sul (1985).

Hal Holbrook foi nomeado para um Óscar aos 82 nos e também se destacou no teatro e na televisão, tendo recebido cinco Emmy Awards. Ossos, Anatomia de Grey e Hawai Força Especial foram algumas das séries em que participou ao longo da última década.