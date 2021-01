Instagram

Foi há cerca de um mês e meio que Ivo Lucas sofreu um aparatoso acidente de viação, no qual a namorada, Sara Carreira, perdeu a vida. Diana Lucas, irmã do ator que atualmente dá cartas na novela Amor Amor, deu conta, esta quarta-feira, 20 de janeiro, do atual estado de espírito do artista.

"A recuperar, um dia após o outro", começou por dizer em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, no programa Dois às 10.

"Não é fácil, mas é viver o presente", reforçou, destacando que é com "muito amor, muito carinho e muita força" por parte da família que Ivo Lucas está a viver uma das fase mais duras da sua vida.

Recorde-se o ator esteve hospitalizado durante várias semanas. O ator sofreu uma fratura exposta no pulso.