Michael Kovac

Duas semanas depois da tomada de posse como 46.º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden mostra agora o seu lado mais pessoal. Numa entrevista concedida à revista People, ao lado da mulher, Jill Biden, o democrata falou abertamente sobre o seu casamento de 43 anos, aproveitando para se declarar.

"Toda a gente diz que o casamento é '50/50'. Bem, às vezes tem de ser 70/30. Graças a Deus, quando estou muito em baixo, [a Jill] ajuda-me, e quando ela está muito em baixo, eu ajudo-a. Temos sido o grande apoio um do outro (...) É muito importante que ela seja professora (...) É importante que ela tenha as suas paixões, a sua independência. Mas partilhamos os sonhos um do outro", começou por dizer o presidente norte-americano.

"Tudo o que já passámos juntos, os bons momentos, os maus momentos e certamente as tragédias e as perdas... Há um ditado que diz que às vezes tornamo-nos mais fortes nos sítios quebrados. É isso que tentamos fazer", referiu a primeira-dama.

Chip Somodevilla

Joe e Jill Biden trocaram alianças em 1977, precisamente cinco anos depois do atual presidente dos EUA de ter perdido a primeira mulher, Neilia Hunter, e a filha, Naomi, com 18 meses, num acidente de viação. Na altura, Joe Biden tinha dois filhos pequenos, Beau e Hunter.

"A Jill apareceu na minha vida numa altura muito importante e voltou a juntar a minha família. Ela foi a cola que juntou tudo e eu sabia que queria casar com ela pouco tempo depois de a conhecer. Não é que não discutamos às vezes. [Mas] tive sorte", acrescentou Biden.

Recorde-se que em 2015, Jill Biden voltou a ser um grande apoio do marido, quando este enfrentou a morte do filho mais velho na sequência de um tumor no cérebro.