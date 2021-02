Instagram

Licínio França morreu no passado sábado, 30 de janeiro, aos 67 anos. A sua filha, Joana França, que é fruto do casamento com a também atriz Noémia Costa, voltou a recorrer às redes sociais para homenagear o ator.

“O meu Pai partiu! Estou a fazer um caminho muito doloroso, que tanta gente faz, quando se sofre uma perda desta dimensão. Quero apenas agradecer a todos, que numa onda de amor tremenda, num respeito à memória do meu pai e numa sensibilização à minha perda e da minha família têm feito chegar o vosso carinho por milhares de mensagens”, começou por escrever nos Stories do Instagram.

“A todos estes… sei que o meu pai, a descansar no céu, agradece o vosso amor e respeito. Prometo tentar voltar ao ‘normal’ em breve. Por enquanto, um dia de cada vez…. um dia de cada vez”, completou.

Recorde-se que hoje a atriz Noémia Costa, que podemos ver na pele de Prazeres Pinto na novela Terra Brava, da SIC, também recorreu às redes sociais para declarar o seu amor à filha.