Morreu o ator Licínio França, aos 67 anos. A notícia foi avançada pela filha do ator, Joana França, fruto do casamento de vários anos com Noémia Costa.

"Parte contigo uma parte de mim… A verdade é e será sempre nossa, pai, assim como o nosso amor. Quando o tempo chegar, peço a Deus que me permita voltar a abraçar-te sem tempo para contar o tempo do nosso abraço”, começou por escrever a jovem nas redes sociais.

“Amo-te, pai, e só quero que tenhas o teu mais do que merecido descanso. Descansa em paz, meu querido pai. Descansa em paz”, completou.

Por seu turno, Noémia Costa também já reagiu à morte do ex-marido, deixando uma mensagem sentida na sua página de Instagram.

"Até já, até sempre, companheiro. Esta é a Nossa Filha, fruto de um Amor Maior de 22 anos. Que somente nós vivemos e mais ninguém. A Nossa Verdade é Nossa é isso que vale. A Nossa Joana Honrou Pai e irá Honrar Mãe. Os princípios dela são Enormes. Sei que era a Tua/ Nossa Menina Sempre Presente em verdade e honra. Vai em paz. Deus tratará do resto", pode ler-se na legenda de uma fotografia em que o ator surge ao lado da filha.

De salientar que, de acordo com a revista TV7 Dias, o ator sofria de Alzheimer e estava internado num lar.

