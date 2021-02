Dimitrios Kambouris

Dustin Diamonds morreu esta manhã, dia 1 de fevereiro, aos 44 anos. O ator, que Sam ‘Screech’ Powers em Saved By The Bell, foi diagnosticado com cancro de pulmão em estágio 4 no início deste ano e os médicos disseram-lhe que poderia ter apenas algumas semanas de vida.

De acordo com o TMZ, a sua condição piorou esta semana e Dustin acabou por ser retirado do suporte respiratório. No momento da morte do ator, o seu pai estava presente.

"Estamos tristes em confirmar o falecimento de Dustin Diamond na segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021, devido ao carcinoma. Ele foi diagnosticado com esta forma brutal e implacável de cancro maligno apenas há três semanas. Naquela altura, o cancro espalhou-se rapidamente por todo o seu sistema. A única misericórdia que exibiu foi a sua execução rápida. Dustin não sofreu. Ele não precisava ficar submerso em dor. Por isso, somos gratos", disseram os representantes de Dustin em comunicado à TV Line.