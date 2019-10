Parece que a doença voltou a assombrar Eddie Van Halen. Recorde-se que há cerca de 20 anos o músico teve cancro na língua e viu ser retirado um terço do seu órgão da cavidade oral. Segundo o TMZ, o guitarrista de 64 anos luta agora contra outro cancro e, desta vez, na garganta.

O site americano relata que nos últimos cinco anos Eddie tem viajado com frequência até a Alemanha para o tratamento da doença [raspar as células cancerígenas e explodir outras com radiação]. Apesar do músico ter fumado durante muitos anos, os médicos não acreditam que essa seja a razão.

Já em 2015, Eddie revelou que tinha a sua própria teoria para o cancro na língua: “Eu usei palhetas de metal - elas são de latão e cobre - e segurava-as sempre na boca, no local exato em que sofria de cancro de língua", contou à Billboard.

"Além disso, eu basicamente moro num estúdio de gravação cheio de energia eletromagnética. Então essa é uma teoria. Quero dizer, eu estava a fumar e a usar muitas drogas e muito mais. Mas, ao mesmo tempo, os meus pulmões estão totalmente limpos. Esta é apenas a minha própria teoria, mas os médicos dizem que é possível. "

Ao longo dos anos, Eddie tem vindo a sofrer de vários problemas de saúde, inclusive uma cirurgia para substituir o quadril em novembro de 1999 e outra em 2012, de emergência, devido a um caso grave de diverticulite (provoca a formação de bolsas e quistos no intestino grosso).