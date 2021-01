Daniele Venturelli / Getty Images

Georgina Rodriguez completou 27 anos na quarta-feira, dia 27 de janeiro, e, como tal, Cristiano Ronaldo decidiu fazer-lhe uma surpresa que poderá trazer-lhe problemas futuramente. É que o craque português levou-a para um resort de esqui de luxo em Courmayer, a 150 quilómetros de Turim, cruzando a fronteira entre Piemonte e Vale D'Aosta para uma viagem romântica de dois dias.

De acordo com o Corriere dello Sport, o casal esteve hospedado num hotel que estaria oficialmente fechado, embora as regras italianas contra a Covid-19 determinem que as viagens entre cidades estejam proibidas. A modelo e o jogador passaram dois dias em Val Veny, que não deveria ser acessível. Veja aqui como foi o aniversário de Georgina no ano passado.

Um vídeo em que mostrava o casal a andar de moto de neve foi retirado das redes sociais e o casal já regressou a Turim. No entanto, a beiN Sports avançou que as autoridades estão a investigar o jogador de futebol devido à viagem.

Segundo o Daily Mail, em causa estão 400 euros, o que é o valor que Cristiano ganha em apenas sete minutos.

