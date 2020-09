Instagram

“Conheci-a com 16 anos.

Hoje faço 32.

Metade da minha vida foi com ela. E foi a melhor parte!

Hoje faz também 4 anos que casamos 🥳”, escreveu João Paulo Sousa no Instagram esta quinta-feira, 3 de setembro.

O apresentador da SIC casou-se com a profissional da indústria farmacêutica Adriana Gomes há quatro anos, numa cerimónia romântica na Lagoa de Óbidos.