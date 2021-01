Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde voltou a provar que não tem 'papas na língua'. Depois de ter tido conhecimento dos protestos no Bairro Alto, a atriz comentou a situação.

Os protestos, realizados junto do restaurante Lapo, em Lisboa, são contra o encerramento do restaurante - que se tem mantido aberto mesmo depois do confinamento obrigatório obrigar ao fecho do mesmo.

Na imagem, que pode ver abaixo, Jessica fez repost do story da amiga Mariana Perestelo, que citou a jornalista Rita Marrafa: "Ontem à noite. Sem máscaras. Divertidos. No dia em que morreram 293 pessoas".

"Esta gente dá-me nojo", pode ainda ler-se. Ora veja na fotografia abaixo.