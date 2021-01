É Preciso ter Lata é o nome do vídeocast de Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro e Jessica Pereira foi a última convidada e respondeu de forma rápida e frontal a todas questão mesmo a dos haters, uma delas era sobre a alegada zangada com Rita Pereira.

"Porque é que tu e a Rita Pereira se zangaram? Parece-me mais uma cena de divas mimadas!", assim a pergunta e comentário nas redes sociais para a atriz.

"Queres a resposta disto? Não sei. Vou dizer aqui uma coisa, mesmo verdade. Até hoje não sei porque é que a Rita Pereira não fala comigo", assegurou.

Durante a conversa, Jessica Athayde confirmou o fim do contrato de exclusividade com a TVI a novembro do ano passado.