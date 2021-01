Reprodução Instagram, DR

Ao que parece, o romance entre João Paulo Rodrigues e Ana Amaro chegou ao fim.

Quem avançou com a notícia foi o apresentador, durante a conversa que teve com Herman José, no programa Cá Por Casa.

"Tive uma namorada mas já não tenho", começou por afirmar.

"O meu coração está sossegadinho. Estou a aprender a estar comigo, sozinho, e acho que é uma fase da vida importante, que estou a fazer questão de curtir ao máximo. E, graças a Deus, tenho tido muito trabalho", acrescentou.

Recorde que João Paulo Rodrigues conheceu a oftalmologista Ana Amaro no Queridas Manhãs, programa da SIC que apresentava.

Foi em 2018 que assumiram publicamente a relação, meses depois do apresentador ter anunciado a separação da mulher, e mãe das suas duas filhas, Juliana Marto.