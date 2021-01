Reprodução Instagram, DR

Joana Aguiar foi a mais recente convidada de Daniel Oliveira no Alta Definição. Uma entrevista sem filtros e cheia de momentos especiais.

Atualmente, a atriz da SIC, integra o elenco da novela Amor, Amor, onde faz par romântico com Ivo Lucas.

Quando questionada sobre como se uniu o elenco depois do trágico acidente no final do ano passado em que o ator este envolvido, Joana confessou: "Cria-se mesmo uma família e durante meses passamos muito tempo com estas pessoas, criamos ligações muito fortes. A maneira como todos nos unimos e mandamos força é muito especial".

