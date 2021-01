Mondadori Portfolio

Georgina Rodríguez está de parabéns e Cristiano Ronaldo começou a mimá-la logo na véspera do seu aniversário com um jantar romântico. E pela manhã o internacional português continuou a surpreender com um grande buquê de rosas vermelhas, que a jovem espanhola mostrou nas suas redes sociais. Ora veja:

Instagram

Recorde-se que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez começaram a ser vistos juntos no final de 2016, num fim de semana de diversão na Disneyland Paris. Os dois assumiram a relação no verão seguinte e em novembro nasceu a primeira filha do casal, Alana Martina. O futebolista já tinha sido pai de Cristiano, agora com dez anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de três anos e meio, todos concebidos através de uma barriga de aluguer nos Estados Unidos.