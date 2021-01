Phil Collins e Orianne Cevey estiveram casados dez anos. Com dois filhos o casal acabou por separar-se, reatando dez anos depois. Em outubro de 2020 o divórcio tornou-se público e cada vez mais tóxico...

A designer joias terá sido vista pelos filhos com o amante, Thomas Bates, com quem era secretamente casada. Phil Collins emitiu uma ordem de despejo da sua mansão em Miami dado que Orianne continua a viver na casa do artista com o seu novo companheiro. Segundo o Daily Mail, Orianne e Bates concordaram deixar a mansão na Flórida até meados de janeiro de 2021 e tal já aconteceu.

A ex-mulher do baterista dos Genesis, segundo o site PageSix, está a vender discos de outro de Phil Collins por pouco mais de 80 euros e vários prémios que o artista vendeu na sua carreira.

Roupas, malas Chanel e relógios Rolex estão também à venda. "Está a mudar-se para uma casa mais pequena (...) Ela tem mais de 5000 sapatos e apenas dois pés - não pode usá-los todos", disse um representante de Orianne à mesma publicação.

Orianne a praticar boxe no jardim da mansão antes de chegar a um acordo com o cantor para abandonar a casa em Miami.