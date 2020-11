John Parra

Orianne Cevey recebeu um ultimato por parte dos filhos depois dos mesmos a terem visto com o amante, Thomas Bates, que atualmente é seu marido. É que a designer de jóias estava reconciliada desde 2016 com Phil Collins, com quem esteve casada entre 1999 e 2006.

Os filhos exigiram que Orianne terminasse a relação com o músico. "Não sei como Orianne conheceu Bates, mas ela estava a levá-lo para alguns eventos. Houve um churrasco no feriado de 4 de julho em que os miúdos os viram juntos e disseram: 'Mãe, é melhor contar isso para o pai ou nós contamos'", revelou uma fonte ao PageSix, referindo-se a Nicholas e Matthew, fruto do casamento entre ambos. Foi então que Orianne decidiu revelar tudo ao ex-marido.

Recorde-se que, de acordo com o DailyMail, o antigo casal chegou a um "acordo parcial" depois do cantor britânico abrir um processo contra a ex-mulher. Orianne recebeu uma ordem de desejo para sair da mansão de Phil Collins , pois este defende que ela não tem direito de morar na propriedade com o novo marido.

Ainda segundo o jornal, Orianne e Bates concordaram deixar a mansão em Miami até meados de janeiro de 2021.