As fotografias escolhidas por Ivana Rodríguez para dar os parabéns ao namorado (ver abaixo), o artista plástico Carlos García, estão a fazer furor nas redes sociais. É sobretudo a primeira imagem, que mostra o casal num momento de grande intimidade que está a dar que falar. “Completamente desnecessária esta imagem”, “Que falta de noção” ou “Apenas uma forma de chamar a atenção”, são alguns dos comentários negativos deixados na caixa de comentários.

Contudo, a irmã de Georgina Rodríguez fez questão de responder a algumas dessas palavras menos simpáticas alegando que “a fotografia é bonita e apenas transmite amor e cumplicidade”.

Ivana Rodríguez assumiu o namoro com Carlos García em agosto de 2019 e agora escolheu este dia especial para lhe dedicar a seguinte mensagem: “Feliz aniversário, meu amor. Obrigada por me preencheres, por me dares o melhor de ti, por fazeres de mim melhor e por me inspirares. Quando se fechava a porta daquele que parecia ser o único mundo imaginável e habitável para ambos, e de repente tudo explode, desvanece-se, surge a escuridão, aparece o nada, o vazio, a dor, a raiva, o fracasso e a solidão que se vinha mascarando de companhia e amor... Depois deste desabamento, não imaginávamos que se abriria uma janelinha (daquele sótão parisiense) que nos mostraria que aquela escuridão seria passageira e que a abriríamos juntos".

Recorde-se que Carlos García é o autor do busto de Cristiano Ronaldo que se encontra no aeroporto do Funchal, na Madeira. A primeira obra, da autoria de Emanuel Santos, gerou controvérsia e acabou por ser retirada em 2018, tendo sido depois substituída por um trabalho do ‘cunhado’ do craque madeirense.