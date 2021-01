RUI VALIDO

Foi há cinco dias que Diana Chaves revelou que tinha testado positivo para a Covid-19.

Depois de João Baião, a apresentadora das manhãs da SIC acabou por também ficar infetada.

Como seria de esperar, Diana Chaves encontra-se atualmente isolada do resto da família para não lhes passar a doença. No entanto as saudades já começam a apertar.

Prova disso foi a última publicação que fez na sua conta de Instagram onde surge num vídeo ao lado da filha, Pilar.

"Vou esborrachá-la de beijos daqui a uns dias", escreveu na legenda do vídeo que pode ver abaixo.

A apresentadora encontra-se isolada no quarto de sua casa.