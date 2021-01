Foi à conversa com Jimmy Fallon que Anne Hathaway mostrou pela primeira vez ter alguma frustração com o seu próprio nome.

Anne Jacqueline Hathaway. Não, não se trata do seu segundo nome, mas sim do primeiro. “A única pessoa que me chama Anne é a minha mãe e ela só faz isso quando está muito zangada comigo, mas mesmo muito zangada mesmo”, começou por contar. "Então sempre que saio algures e me chamam de Anne eu acho que é para discutir. Pergunto-me, ‘o que fiz eu agora?' ", revelou.

Nas filmagens dos seus projetos a atriz explica que acabam por lhe atribuir nomes diferentes, por essa razão. "Eu sou Annie. As pessoas chamam-me também de Miss H ou Hath, tudo menos Anne", sublinhou.