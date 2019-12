Emma McIntyre

Anne Hathaway já pode ter dado à luz o segundo filho. A motivar as suspeitas está uma publicação do jornal Daily Mail, onde são divulgadas fotografias da atriz e do marido, Adam Shulman, a segurarem uma cadeirinha de bebé, enquanto passeiam na companhia do filho mais velho, Jonathan (ver imagens aqui). "Eles pareciam muito felizes", confidenciou uma fonte à publicação.

Recorde-se que a atriz anunciou a segunda gravidez no final de julho. Desde então, a estrela de Hollywood tem marcado presença em vários eventos.