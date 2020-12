Joseph Baena parece estar a seguir as pegadas do pai, Arnold Schwarzenegger, no que toca à forma física. O jovem, de 23 anos, tem dado nas vistas nas redes sociais por causa dos músculos.

Filho de Arnold Schwarzenegger recria famosa pose do pai

Esta terça-feira, dia 15 de dezembro, um vídeo de Joseph não passou despercebido. Nas imagens, o filho da estrela de cinema surge a exibir o seu corpo musculoso. Espreite o vídeo em baixo.

Recorde-se que Arnold Schwarzenegger é ainda pai de Katherine, de 31 anos, Christina, de 29, Patrick, de 27, e Christopher, de 23.