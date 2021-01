Instagram

Ter a mãe a trabalhar em televisão e o pai na rádio acabou por obrigar Rui Maria Pêgo a provar ainda mais o seu valor, para mostrar que não estava a conquistar os seus objetivos por ser ‘o filho de’. Em entrevista à TV Guia, Júlia Pinheiro reconhece mesmo que era a própria a pedir que não o contratassem para que não surgissem comentários acerca de um possível favorecimento. “No tempo em que estive na TVI, se, em alguma reunião, dissessem que iam contratar o Rui Maria Pêgo, eu dizia logo que enquanto eu ali estivesse não permitia, porque não queria que dissessem que a escolha podia ser outra pessoa e que eu podia ter influenciado. A mesma coisa aqui na SIC. Por isso, empatei-lhe a vida. E o pai [Rui Pêgo] na rádio”, explica a anfitriã das tardes da estação de Paço de Arcos.

Hoje, numa posição bem diferente, e depois de Rui Maria Pêgo, de 31 anos, já ter dado provas do seu talento, a profissional da televisão afirma: “Ambos temos consciência que ele é um ‘profissionalão’ e que é do melhor que esta geração deu. Hoje, que já não decido nada, as televisões que escolham. E, quando me perguntam, eu digo só que ele é muito bom rapaz. Nada mais. Mas ele está bem e ele é muito engraçado”.

Júlia Pinheiro é ainda mãe das gémeas Matilde e Carolina, de 27 anos.