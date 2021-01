Vestiu a máscara da Abelha e vive a Mel na nova novel da SIC, Amor Amor. Filipa Nascimento é a entrevistada deste sábado, dia 9, no Alta Definição, e numa promo do programa lançada por Daniel Oliveira, a atriz fala sobre as dificuldades financeiras que viveu na infância e adolescência.

"Faltou o dinheiro para tudo: para a comida, para a roupa, para tudo... os bens essenciais acabávamos sempre por conseguir porque a minha era, ainda é, muito organizada", começa por contar a atriz no vídeo que pode ver abaixo.

Na faculdade o dinheiro continuava a falar e estar à noite com os amigos era uma tarefa impossível. "Aconteceu-me muito não ter dinheiro sequer para ir comprar o pão, mas também não pedia, porque sabia que a minha mãe não podia dar. Se eu lhe dissesse que precisava, sabia que a minha mãe ia ficar preocupada. Eu nunca sai à noite na faculdade", adiantando que acabava por inventar desculpas para faltar a festas e jantares.

Filipa Nascimento namora com o também ator, Duarte Gomes. E já abordaram a diferença de 10 anos de idade entre eles, VEJA AQUI.

