Instagram

Longe do seu país natal, Carolina Loureiro parece estar mais feliz e apaixonada que nunca. A atriz está a passar uma temporada no Brasil, junto do namorado, Vitor Kley.

Esta segunda-feira partilhou um momento bem romântico nas redes sociais. Na fotografia que partilhou na sua conta de Instagram, a atriz surge abraçada ao cantor, debaixo de uma cascata bem paradisíaca.

"Obrigada ✨ te amo", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo.

Como é habitual, o brasileiro não resistiu e respondeu ao gesto com uma bonita declaração de amor: "Contigo sempre! te amo 💜✨".

Leia Também: »CAROLINA LOUREIRO CONFESSA: "FORAM MUITAS AS NOITES EM QUE NOS FOMOS DEITAR A CHORAR"«

Reprodução Instagram, DR