Reprodução Instagram, DR

Carolina Loureiro e Vitor Kley parecem mais apaixonados que nunca. Atualmente o casal divide-se entre Portugal e o Brasil para manterem vivo o amor que os une.

No entanto, graças à pandemia mundial, foram obrigados a passar algum tempo separado. Tempo esse que recordaram na entrevista que deram à CARAS Brasil.

»AO LADO DO NAMORADO, CAROLINA LOUREIRO CONFESSA: "IMAGINO-ME A MORAR NO BRASIL"«

"Foram muitas as noites em que fomos deitar a chorar e adormecíamos com a chamada de vídeo ligada. Quando se ama, espera-se o tempo que for preciso", confessou a atriz da SIC.

Atualmente, Carolina Loureiro está a disfrutar uma temporada no Brasil, ao lado do namorado.

Reprodução Instagram, DR