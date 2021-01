Luiza Abreu, irmã de Luciana Abreu, falou sobre a vida nova ao lado da mãe e o facto de estar menos presente na televisão.

"Estamos a regressar aos poucos e está a ser muito bom. A reação das pessoas tem sido muito boa. Dizem-me que tinham saudades de me ver", começou por dizer a jovem que é agora bailarina da cantora Chloe e que, segundo o site Vidas, tem espectáculos agendados para 2021.

Luiza Abreu vive no Porto com a mãe há quatro anos, depois de, alegadamente, Luciana Abreu ter cortado relações com as duas. "Não queria estar a falar sobre esse assunto", frisando que "a mãe está bem. Está com saúde e a viver um dia de cada vez. Está a trabalhar. Estou com mais maturidade. O meu caminho é feito com paz de espírito e gratidão. A minha mãe é o grande amor da minha vida", sublinhou.