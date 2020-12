Reprodução Instagram, DR

Com as restrições da pandemia mais restritas nesta época festiva, os grandes ajuntamentos e festas a que estávamos habituados na passagem de ano foram cancelados. O que fez com que vários portugueses optassem por passar em família, com os companheiros, em pequenos 'paraísos' portugueses.

Catarina Furtado partilhou com os seguidores a sua opção e não podia estar mais contente. A apresentadora escolheu um pequeno recanto em Vila Real onde se encontra rodeada pela Natureza, ora veja abaixo.

"Estamos a arrumar o ano. Com a natureza do nosso Portugal. Valorizando as nossas gentes, as nossas culturas, a nossa História, a nossa gastronomia. A dar as boas vindas ao desafiante 2021 com o carinho de quem nos quer oferecer o melhor! Salvemo-nos nos outros", escreveu na mensagem que deixou nas redes sociais.

