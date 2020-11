Foi no mês passado que a Nova Gente avançou que o casamento de quase 30 anos de Manuela Couto com Pedro Tenrinha tinha chegado ao fim. Na imprensa nacional, surgiram rumores de que a atriz de Nazaré tinha refeito a sua vida junto do jornalista, Joaquim Furtado.

No entanto, Catarina Furtado negou a existência do alegado romance entre o pai e a atriz da SIC. "Não existe nada", afirmou a apresentadora da RTP à TV Mais, desmentido assim uma relação entre ambos.

