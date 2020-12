NurPhoto

Este domingo, 27 de dezembro, Cristiano Ronaldo voltou a celebrar uma conquista no mundo do futebol. O português foi eleito o "jogador do século" pelos Globe Soccer Awards.

Durante a atribuição do prémio, realizada no Dubai, o jogador da Juventus fez alguns agradecimentos: "Obrigado por este prémio, obrigado a todos os que votaram em mim. Obrigado aos meus amigos, colegas, companheiros de seleção, à minha família, à minha namorada".

De seguida, Cristiano Ronaldo acabou por revelar quais os principais motivos de zanga com o filho mais velho, Cristianinho.

"Às vezes fico chateado com ele porque bebe Coca-Cola e Fanta. Zango-me e não gosto quando come batatas fritas e fritos. Mesmo os mais novos quando comem chocolate olham para mim com esta cara", declarou. Ora veja o momento no vídeo abaixo.