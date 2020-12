1 / 3 Getty Images 2 / 3 Getty Images 3 / 3 Getty Images

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor Jogador do Século nos Globe Soccer Awards, cuja entrega aconteceu este domingo, 27 de dezembro, no Dubai, Emirados Árabes Unidos.

O internacional português estava nomeado nesta categoria ao lado do argentino Lionel Messi (Barcelona), do egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e do ex-internacional brasileiro Ronaldinho. O período estava compreendido entre 2001 e 2020.

Em mais um momento importante na sua carreira, Cristiano Ronaldo contou com a presença da companheira, Georgina Rodríguez, que não escondeu o orgulho por mais uma conquista do craque.

Aos 35 anos, CR7 garante que estes prémios servem de motivação para continuar a superar-se. “Obrigado por este prémio, obrigado a todos os que votaram em mim. Obrigado aos meus amigos, colegas, companheiros de Seleção, à minha família, à minha namorada. Isto só me dá vontade de continuar e de seguir motivado nesta missão", começou por dizer no seu discurso de agradecimento. "Estar entre os melhores é uma grande honra para mim. Espero no próximo ano estar ainda mais feliz e que possamos estar todos um pouco mais próximos. Este prémio é uma motivação para eu continuar a minha jornada”, completou.