A emissão do programa Júlia desta quinta-feira, 3 de dezembro, foi de emoções fortes para Júlia Pinheiro. A apresentadora comoveu-se ao ouvir a história de Ana Silva, que se viu afastada da mãe, de 94 anos, devido à pandemia Covid-19. Virgínia sofre da doença de Alzheimer e está instalada num lar há três anos. Em cada visita, cumprindo as devidas normas de segurança, Ana tenta manter viva ligação com a progenitora e avivar as memórias do passado.

"Comoveu-me muito… peço desculpa, eu comovi-me porque vivo uma situação idêntica", confidenciou a apresentadora.

"Eu agora fui-me abaixo porque é comovedor o seu esforço e a expressão da sua mãe.", completou Júlia Pinheiro.

Recorde-se que também por causa da Covid-19, a apresentadora se viu a afastada da mãe, Áurea Pinheiro, que se encontra instalada numa residência ao cuidado de pessoas especializadas. "Há dois meses e ela sofre imenso com isso", desabafou Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC no passado mês de abril.

Importa referir ainda que a progenitora da apresentadora sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em março de 2019.